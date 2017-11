Jeremy Clarkson gelooft niet in zelfrijdende auto: "Heb er één keer mee gereden en dat is twee keer bijna fataal afgelopen" ep

Bron: The Sunday Times 0 Photo News De Britse presentator en autokenner Jeremy Clarkson gelooft dat de ontwikkelaars van zelfbesturende auto's nog een lange weg te gaan hebben. Autobedrijven De zelfrijdende auto is de toekomst. Dat meent de Britse overheid althans, de minister van Financiën overweegt groen licht te geven aan autobouwers voor tests met zelfrijdende auto’s. Het uiteindelijke doel? Dat tegen 2021 autonome wagens op de Britse wegen mogen rijden. Maar voormalig Top Gearpresentator Jeremy Clarkson vindt dat allesbehalve een goed idee. Hij zegt dat een test met een zelfrijdende auto hem twee keer bijna de dood heeft ingejaagd.

De Britse minister van Financiën Hammond Philip Hammond wil de wetgeving laten aanpassen zodat autonome wagens in de nabije toekomst op de Britse wegen mogen rijden. Zo wil hij een boost geven aan de auto-industrie in het Verenigd Koninkrijk en 27.000 nieuwe jobs creëren.

Nog lange weg te gaan

Clarkson wil Hammond echter waarschuwen voor de gevaren van zelfbesturende auto’s. In het magazine The Sunday Times schreef hij: “Onlangs reed ik met een auto waarvan de fabrikant beweerde dat het voertuig ook autonoom kon rijden. Op een afstand van 80 kilometer maakte de wagen twee keer een grove fout, die dodelijke gevolgen hadden kunnen hebben. Om juridische redenen ga ik niet zeggen over welk model het gaat. Maar die twee incidenten hebben mij ervan overtuigd dat de technologie helemaal nog niet op punt staat. Nee, we zijn nog veraf van veilige zelfrijdende auto’s op de weg."

Audi is één van de merken die vanaf volgend jaar zelfbesturende auto’s wil verkopen. Hij daagde de auto-ontwikkelaar uit in zijn artikel: “Als je met je autonome auto op de Weg des Doods in Bolivia durft te rijden, dan zal ik er eentje kopen. Als je durft om achter het stuur te zitten met je handen in je schoot terwijl het voertuig een vrachtwagen inhaalt met de band die half over een klif van 300 meter hangt, dan zal ik die kopen.”

AFP Een technicus zit in een zelfrijdende auto van Uber.