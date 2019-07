Jaguar Land Rover gaat elektrische auto's maken nla

05 juli 2019

11u49

Bron: Belga 4 Autobedrijven De Britse autobouwer Jaguar Land Rover gaat zijn fabriek in Castle Bromwich, nabij Birmingham, ombouwen om er elektrische wagens te produceren. Dat wordt een investering van honderden miljoenen ponden. In eerste instantie zal daar de nieuwe volledig elektrische Jaguar XJ worden geassembleerd. Dat maakte Jaguar Land Rover vandaag bekend. Door de fabriek om te bouwen, worden duizenden jobs gered, klinkt het.

In Castle Bromwich, waar zo’n 2.500 mensen werken, rollen vandaag de laatste diesel- en benzineversies van de XJ van de band. Volgens vakbond Unite volgt de beslissing om de nieuwe elektrische XJ er in productie te laten gaan, op "uitgebreide gesprekken met het bedrijf". Het personeel ging er onder meer mee akkoord om te wisselen naar een ingekorte werkweek van 37 uur met een nieuw shiftenpatroon.

De aandrijfsystemen voor de nieuwe XJ zullen worden gemaakt nabij Wolverhampton. In Hams Hall, eveneens bij Birmingham, bouwt Jaguar Land Rover een nieuw assemblagecentrum voor batterijen dat volgend jaar operationeel zou moeten zijn.

Volgens Jaguar Land Rover wordt de nieuwe XJ ontworpen door het team achter de elektrische SUV I-Pace. Dat model wordt net als de compactere E-Pace in het Oostenrijkse Graz geproduceerd.

Moeizame periode

De aankondiging komt na een moeizame periode voor Jaguar Land Rover. Het bedrijf wil wereldwijd 4.500 duizend banen schrappen en boekte het voorbije gebroken boekjaar een fors verlies.

De Britse handelsminister Greg Clark noemt de nieuwe investering een “teken van vertrouwen” in de Britse auto-industrie. Die liep de voorbije maanden nog flinke klappen op. Zo kelderde de productie van auto’s in april door onzekerheid over de brexit. Ook kondigde het Amerikaanse Ford Motor vorige maand aan zijn fabriek in de stad Bridgend in Wales te sluiten.