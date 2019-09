Hyundai betaalt boete van 47 miljoen dollar in VS wegens te vervuilende diesels KVE

19 september 2019

20u09

Bron: Belga 0 Autobedrijven De Zuid-Koreaanse autobouwer Hyundai gaat in de Verenigde Staten een boete van 47 miljoen dollar (42,5 miljoen euro) betalen omdat er dieselmotoren werden ingevoerd die niet beantwoordden aan de Amerikaanse uitstootnormen. Dat hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt.

Hyundai importeerde in de VS tussen 2012 en 2015 zowat 2.300 voertuigen met dieselmotoren die vervuilender waren dan toegestaan, meldt het Amerikaanse ministerie van Justitie in een persbericht.

"Hyundai heeft voorrang gegeven aan winst ten nadele van de volksgezondheid en de wet", klinkt het. "Wij tolereren dit soort bedrog niet."

Het was een klokkenluider die in 2015 de autoriteiten op de hoogte gebracht had, waarna die een onderzoek opstartten.