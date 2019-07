Huiszoeking op hoofdzetel Renault, wellicht rond financiering huwelijksfeest voormalig topman in Versailles KVDS

03 juli 2019

13u45

Bron: Belga 0 Autobedrijven Op de hoofdzetel van autofabrikant Renault in Parijs vindt vandaag een huiszoeking plaats. Een twintigtal speurders die belast zijn met de strijd tegen corruptie en financiële inbreuken viel het gebouw binnen, zo schrijft het Franse blad L'Express.

Concreet wordt wellicht de financiering van het trouwfeest van voormalig topman Carlos Ghosn in Versailles onder de loep genomen. Dat vond plaats in 2016 en is mogelijks deels met geld van Renault gefinancierd.





Carlos Ghosn werd eind vorig jaar opgepakt in Japan. De vroegere topman van Renault en Nissan wordt verdacht van financieel gesjoemel.





Ghosn zat enkele maanden in voorarrest. Hij is intussen vrijgelaten, maar mag Japan niet verlaten.