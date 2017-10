Honderden werknemers aan de deur gezet bij Tesla na productieproblemen Model 3 TT

07u37

Bron: Reuters, Business Insider 0 REUTERS Het nieuwe Model 3 bij de voorstelling ervan in 2016. Autobedrijven De elektrische autobouwer Tesla heeft de afgelopen week honderden werknemers aan de deur gezet. Volgens de directie gaat het om een normale bedrijfsprocedure na een jaarlijkse evaluatie van de werknemers, maar het hoge aantal doet wenkbrauwen fronsen. Tesla heeft grote vertraging opgelopen met de productie van het nieuwste Model 3.

Hoeveel mensen exact moesten vertrekken, is niet duidelijk, maar een ex-werknemer van het bedrijf zegt dat er ongeveer 400 ontslagen zijn gevallen. Onder hen ook heel wat hogergeplaatste werknemers zoals teamleiders en toezichthouders.



Tesla moest vorige week bekendmaken dat het in het derde kwartaal amper 260 auto's van zijn nieuwe middenklassemodel, Model 3, heeft kunnen bouwen. Nochtans had het bedrijf gepland nu al 1.500 auto's klaar te hebben. Van de auto, die 35.000 euro kost en dus een pak goedkoper is dan de andere modellen, waren er eind augustus al 455.000 besteld.



De doelstelling werd volgens Tesla niet gehaald door "productieproblemen" die voor een flessenhalseffect hebben gezorgd. Maar dat de ontslagen nu met die problemen te maken hebben, wordt ontkend in Palo Alto. "Zoals bij elk bedrijf, en zeker bij een bedrijf met 33.000 werknemers, zorgen evaluaties soms ook voor het vertrek van een werknemer. Tesla blijft groeien en nieuwe werknemers aantrekken", schreef de autobouwer in een mededeling.



The Wall Street Journal berichtte eerder deze week dat sommige auto's nu zelfs met de hand worden gemaakt. Tesla ontkent dat. Tegen december moeten er maandelijks 20.000 exemplaren van het Model 3 van de band rollen. Om investeerders en klanten gerust te stellen, plaatste ceo Elon Musk deze week een video van de assemblagelijn online.

Stamping Model 3 Body Panels (real-time) https://t.co/hhNFW8VUEE Elon Musk(@ elonmusk) link