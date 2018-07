Honderden Duitse Tesla-eigenaren moeten subsidie terugbetalen Pieter Gordts

19 juli 2018

09u44

Bron: De Morgen 3 Autobedrijven Ruim duizend Duitse eigenaren van een Tesla moeten een overheidssubsidie van 2.000 euro terugbetalen. Hun elektrische auto blijkt duurder dan de maximumprijs van 60.000 euro die gold als grens voor de vergoeding. Dat heeft het overheidsorgaan Bafa, dat de milieusubsidies beheert, aangekondigd.

De regeling is bedoeld om de aanschaf van elektrische auto’s te stimuleren. Maar voertuigen boven de 60.000 euro waren uitgezonderd. Tesla bood een uitgeklede versie van zijn Model S aan voor minder dan dat bedrag, maar volgens Bafa was deze uitvoering in de praktijk niet leverbaar, waarop de subsidie is ingetrokken. De 1.050 eigenaren ontvangen een brief waarin staat dat ze het ontvangen bedrag moeten terugstorten.

Tesla zal het bedrag voor zijn Duitse klanten terugbetalen en zal de uitspraak aanvechten

Tesla zegt dat het de auto wel heeft aangeboden en dat het model ook gewoon aan Duitse klanten is geleverd. Het bedrijf zegt niet om hoeveel exemplaren het gaat. Tesla gaat tegen de uitspraak in beroep. Klanten die na 6 maart een Tesla hebben gekocht, komen wel in aanmerking voor de subsidie, aldus Bafa. Waarom deze klanten wel gebruik kunnen maken van de regeling, is niet duidelijk.

Volgens de Amerikaanse automaker is de grens van 60.000 euro ingesteld om de verkoop van concurrenten voor Duitse e-auto’s te ontmoedigen. Tesla zal het bedrag voor zijn Duitse klanten terugbetalen en zal de uitspraak aanvechten.