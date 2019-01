Het ‘project’ dat zal bepalen of Tesla overleeft en waarover Elon Musk liever niet spreekt Karen Van Eyken

31 januari 2019

18u01

Bron: CNBC, BBC, Die Welt 0 Autobedrijven Elon Musk maakte met veel pathos bekend dat Tesla voor het tweede kwartaal op rij winst heeft geboekt. Maar investeerders zijn vooral ontgoocheld over datgene waar de CEO niet over sprak. Waar blijft de betaalbare elektrische wagen voor ‘de massa’ die de autofabrikant moet redden van de afgrond en structureel winstgevend moet maken?

De topman van Tesla schuwt de spotlights niet en maakt er graag een show van. En dat was bij de presentatie van de kwartaalcijfers niet anders. “Model X”, zo zei Musk, “is een kunstwerk. Waarschijnlijk zal een dergelijk type wagen nooit meer worden gecreëerd.” Verder verwacht hij dat 2019 een “opwindend” jaar wordt met de nieuwe fabriek in Shanghai en het begin van de nieuwe Model Y.

Ongemeen veel hoogdravendheid dus bij de presentatie van bedrijfsresultaten die eerder middelmatig zijn. Tesla verdiende tussen oktober en december vorig jaar ongeveer 140 miljoen dollar (omgerekend 122 miljoen euro). Dat was weliswaar een vooruitgang vergeleken met vorig jaar toen er verlies werd geboekt, maar het resultaat bleef niettemin onder de verwachtingen van analisten. Sinds haar oprichting vijftien jaar geleden kon de onderneming slechts vier kwartalen met een overschot afsluiten.

Het grootste probleem van Tesla zit niet vervat in deze cijfers, noch in de hoogdravende woorden die Musk tijdens de presentatie uitsprak. Het probleem zit hem net in de woorden die hij niet sprak.

Beleggers hadden gehoopt dat Musk minder zou opscheppen over Model X - en meer concrete mededelingen zou doen over Model 3. Het moet de eerste elektrische wagen voor de massa worden, maar die doelstelling lijkt ver weg.

In de VS zou Model 3 in de goedkoopste versie 44.000 dollar kosten (omgerekend ruim 38.000 euro), in China ongeveer 72.000 dollar (omgerekend 63.000 euro). In België zou 58.800 euro moeten neergeteld worden voor een Model 3 Long Range met een accupakket van 74 kWh en twee elektromotoren. Een smak geld en dus niet meteen een auto voor Jan Modaal.

“Fantastisch product, maar ook fantastisch duur”

“Tesla heeft een fantastisch product”, zegt Nicholas Hyett, analist van Hargreaves Lansdown. “Maar het is ook fantastisch duur is en dat baart ons zorgen.” Elon Musk claimde dat het orderboek voor Model 3 goed gevuld was, ondanks de stevige aankoopprijs. Experts zeggen nochtans telkens opnieuw dat de wagen pas volledig kan doorbreken wanneer de prijs een stuk gunstiger wordt. Alleen dan kan de groei van de onderneming versnellen en kan Musk eindelijk zijn belofte aan de investeerders nakomen.

Velen hoopten dan ook dat de CEO een Model 3 voor ter waarde van 35.000 dollar (omgerekend 30.000 euro) zou aankondigen, zoals hij drie jaar geleden had beloofd. Maar die aankondiging bleef uit. De topman haalde gewoonweg aan dat hij zich bewust was van het probleem van de hoge prijzen en dat Tesla daaraan werkte. “We moeten nauwgezet blijven toezien op de productiekosten die gepaard gaan met het bouwen van betaalbare elektrische auto’s zodat we zeker niet over de kop gaan.”

Wanneer zal Tesla een voertuig van 35.000 dollar in de aanbieding hebben? Zal het Musk uiteindelijk lukken? Het antwoord op deze vraag is doorslaggevend voor de toekomst van de autofabrikant. Het antwoord bepaalt of Tesla überhaupt overleeft.

