Grootste kwartaalverlies ooit voor Tesla kv

02 mei 2018

23u13

Bron: ANP 0 Autobedrijven Maker van elektrische auto's en batterijen Tesla heeft in de eerste periode van het jaar het grootste kwartaalverlies in zijn geschiedenis in de boeken gezet. Dat kwam woensdag naar voren uit een tussentijds handelsbericht. Tesla hield wel vast aan zijn productiedoelstellingen voor de Model 3.

Tesla zette een min van 709,6 miljoen dollar in de boeken. Dat was een jaar eerder nog een verlies van iets meer dan 330 miljoen dollar. De opbrengsten kwamen uit op 3,4 miljard dollar. Tesla had aan het einde van de periode nog 3,2 miljard dollar in kas, zo benadrukte het ook.

De afgelopen tijd waren er bij analisten grote zorgen over de Tesla-productie. Maar de productie van de belangrijke Model 3 loopt steeds beter, aldus Tesla. In de afgelopen week werden er 2270 van die auto's gebouwd en Tesla verwacht nog altijd halverwege het jaar 5000 Model 3's per week te kunnen bouwen. Dan wordt het bedrijf ook winstgevend.