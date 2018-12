Goedkopere Tesla begin februari geleverd in Europa LH

05 december 2018

13u00

Bron: Belga 1 Autobedrijven De eerste exemplaren van de Tesla Model 3, de goedkopere elektrische wagen van de Amerikaanse constructeur, zullen vanaf begin februari in Europa geleverd worden. Dat heeft Tesla bekendgemaakt.

Tesla lijkt de productieproblemen met Model 3, die maandenlang voor ongerustheid zorgden bij investeerders, te boven gekomen te zijn.

De leveringen zullen gebeuren volgens de volgorde van reservatie. Dat wil zeggen dat de potentiële kopers die zich het eerst geregistreerd hadden in maart 2016, ook het eerst hun wagen zullen ontvangen als ze hun bestelling afronden voor 1 januari, aldus een woordvoerder aan het Franse persagentschap AFP.

De eerste uitnodigingen om de reservaties af te ronden zullen vanaf woensdag uitgestuurd worden, onder andere in Frankrijk, en in de daaropvolgende weken naar iedereen die een reservatie plaatste in Europa.