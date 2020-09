Goedkopere batterijen maken goedkopere Tesla's Sven Watthy

24 september 2020

18u00 0 Autobedrijven Elektrische wagenmaker Tesla, ongetwijfeld het hipste autobedrijf van het moment, kondigde aan over drie jaar een model op de markt te brengen aan 25.000 dollar. Dat kan alleen door de kost van batterijen te halveren tegen 2023. Voor de goedkoopste Tesla betaal je in België vandaag bijna 50.000 euro.

De populariteit van Tesla maakte dat de jaarvergadering met de catchy titel 'Battery Day' gevolgd werd door tienduizenden fans. Het meest waardevolle autobedrijf ter wereld maakt nog altijd relatief weinig auto's vergeleken met de concurrentie, maar dat zal niet altijd zo blijven.

Om nog meer zieltjes te winnen zakt Tesla verder in de prijsklasse. "We hebben nog geen betaalbare auto", gaf CEO Elon Musk toe. "Maar daar werken we aan. De kosten voor accu's moeten we omlaag krijgen."

Voor de massa

De goedkoopste Tesla is momenteel de Model 3. Ook die auto werd aangekondigd als een Tesla voor de massa, met een prijskaartje van 35.000 dollar. Maar om dat prijskaartje te bereiken is wat goede wil nodig. Het cijfer houdt bijvoorbeeld rekening met (Amerikaanse) subsidies en het feit dat die wagen jarenlang goedkoper zal rijden op (goedkopere) stroom en niet (duurdere) fossiele brandstof. Voor een Model 3 zonder veel versiering betaalt een Amerikaan toch nog 37.000 euro.

Ook al zou de wisselkoers voor Europeanen tot een nog lager prijskaartje in euro moeten leiden, toch staat de Model 3 bij ons geadverteerd voor een aankoopprijs van niet minder dan 48.000 euro.

Extreem moeilijk

In 2023 probeert Tesla nog eens om het grote publiek te bereiken met een betaalbare wagen. Volgens topman Musk is de technologie voor 56 procent goedkopere batterijen er nu al, maar is ze extreem moeilijk op grote schaal toe te passen.

De beurskoers van het Amerikaanse bedrijf, die een waanzinnige rit achter de rug heeft, donderde gevoelig omlaag na de presentatie die blijkbaar de verwachtingen niet kon inlossen. Musk zei nog langs z'n neus weg dat hij op een dag 20 miljoen wagens per jaar wil produceren. Toyota maakte er vorig jaar bijna 11 miljoen, net als alle merken van Volkswagen samen.

Een precies groeipad of een financieel plan om die productie (en verkoop) te bereiken kwam er niet. Het ligt wel in de lijn met de ambitieuze citaten uit het verleden, waardoor Tesla nu al meer waard is dan de meeste van zijn concurrenten samengeteld. (SWA)