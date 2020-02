GM schrapt Australische merk Holden jv

17 februari 2020

08u28

Bron: Belga/DPA/AFP 0 Autobedrijven General Motors (GM) stopt met de productie van wagens van het merk Holden, dat in Australië en Nieuw-Zeeland verdeeld wordt. Dat maakte de Amerikaanse autoconstructeur bekend. Na 165 jaar verdwijnt zo een iconisch Australisch merk.

Holdens worden sinds eind 2017 niet meer geproduceerd in Australië, maar ze werden er wel nog ontworpen. Die activiteiten zullen "tegen 2021 afbouwen", waarna het merk volledig verdwijnt. Zowat 600 mensen verliezen hun job.



De beslissing van GM volgt na een "gedetailleerde analyse van de investeringsnoden", luidt het. "We konden de investering die nodig was om Holden op lange termijn succesvol te maken in Australië en Nieuw-Zeeland, geen prioriteit geven", zegt Julian Blisset, bij GM verantwoordelijk voor internationale operaties. Hij wijst onder meer naar de "gefragmenteerde markt voor auto's met het stuur rechts".



Momenteel zijn er nog zowat 1,6 miljoen Holdens in gebruik. GM zal daarom nog minstens 10 jaar lang voorzien in onderhoud en reserveonderdelen. Daardoor zouden ongeveer 200 Holden-werknemers aan de slag kunnen blijven.



Holden werd in 1856 in Adelaide (Zuid-Australië) opgericht als zadelmakerij en begon in 1917 auto's te bouwen. Het bedrijf werd in 1931 al overgenomen door GM. De productie in Australië werd eind oktober 2017 stopgezet, waarna Holden auto's importeerde van verschillende GM-fabrieken in Azië, Europa en Noord-Amerika.



Twee jaar eerder had de Belgische ondernemer Guido Dumarey, de CEO van de Punch-groep, nog geprobeerd om de laatste Holden-fabriek net buiten Adelaide over te nemen. Hij wilde er auto's met achter- en vierwielaandrijving maken voor zowel de lokale markt als export. Het plan werd in Australië maar lauw onthaald en draaide uiteindelijk op niets uit.



Met de sluiting van de fabriek bij Adelaide kwam meteen ook een einde aan de Australische autoproductie in het algemeen. Begin oktober 2017 sloot ook Toyota zijn productiesite nabij Melbourne, terwijl Ford in 2016 al na 91 jaar was gestopt met assemblage in Australië.