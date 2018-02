Geen mop: Lada gaat het dit jaar helemaal maken Erik Kouwenhoven Eric Belsack

19 februari 2018

11u01 554 Autobedrijven Lada, het Russische automerk waarover talloze moppen de ronde doen, heeft een uitstekend jaar achter de rug. Relatief althans: het verlies van 639 miljoen euro van 2016 daalde vorig jaar naar 135 miljoen euro. Dit jaar verwacht het merk zelfs winst te gaan maken.

De heropleving van de Russische automarkt is de belangrijkste reden dat de verliezen sterk teruglopen. Ook de export steeg. Tel daarbij op de herstructurering van het merk onder regie van Renault en de forse kapitaalinjectie van 2014 door de Fransen en het wordt duidelijk dat Renault goed heeft gegokt. Temeer omdat het Lada-gamma is opgefrist met nieuwe modellen, waaronder de X-Ray (zie foto hieronder). Na Dacia zou Lada de komende jaren aldus een nieuw topmerk kunnen worden in opkomende markten.

Moppen

De kans is groot dat Lada straks onder aanvoering van Renault een semi-kwaliteitsmerk wordt als Dacia. Dus voordat het straks niet meer kan, hier nog snel enkele (flauwe) Lada-moppen:

Komt een man bij de garage met zijn Lada en zegt: ‘ik wil graag twee nieuwe ruitenwissers voor mijn Lada’. Zegt de monteur: ‘okee dat lijkt me een goede ruil’.

Hoe kun je de waarde van een Lada verdubbelen? Door de tank vol te gooien.

Rijdt een man met een Lada door het rode licht. Zegt de politieagent: ‘Dat is dan 50 euro’. ‘Verkocht’, zegt de man.

Waarom heeft een Lada kofferbakverwarming? Dan krijg je geen koude handen bij het duwen.

Waaraan herken je de Lada Sport? Aan de tennisbal over de trekhaak.

Hoe komt het dat Lada chauffeurs elkaar zo goed kennen? Ze zien elkaar wekelijks bij de garage

Wat staat op pagina 39 van de handleiding van een Lada? Het uurrooster van De Lijn

Hoe kan men onderdelen voor een Lada bemachtigen? Gewoon een tijdje een andere Lada volgen

Waarvoor dient de vierde pedaal bij een Lada? Om de airbag op te pompen

Waarom zijn er twee knalpotten aan een Lada? Zo kan je hem ook als kruiwagen gebruiken

Wat is één Lada op de top van een berg? Een mirakel.

Wat zijn twee Lada's op de top van een berg? Een overdrijving.

Wat zijn drie Lada's op de top van een berg? Science Fiction.

Wat zijn vier Lada's op de top van een berg? Een rare plaats om een fabriek te beginnen.

Onze lezers doen mee

Ook onze lezers doen intussen gretig hun duit in het moppenzakje (zie reacties):

In Turkije bestaat er zoiets als de LADAstrada: 2 pechstroken en 1 rijvak. (Johan van den Berghe)

Waar staat LADA voor? Langs Achter Duwen Alstublieft. (David Verheyden)