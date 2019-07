Franse autobouwer dreigt Britse fabriek te sluiten naar aanleiding van brexit HL

29 juli 2019

11u31

Bron: Belga 0 Autobedrijven De Franse autobouwer PSA, eigenaar van het Britse merk Vauxhall, dreigt ermee zijn fabriek in het Engelse Ellesmere Port te sluiten en de productie naar het Europese vasteland te verhuizen als de brexit de fabriek verlieslatend zou maken. Dat schrijft de krant Financial Times.

Topman Carlos Tavares spreekt dreigende taal in een interview met de krant. "Eerlijk gezegd zou ik hem (de nieuwe Astra, red.) liefst in Ellesmere Port maken, maar als de voorwaarden slecht zijn en ik niet winstgevend kan zijn, dan moet ik de rest van het bedrijf beschermen en het niet doen", luidt het. PSA zou al een alternatief achter de hand hebben in Zuid-Europa.

PSA wil de nieuwe Astra voor zijn merken Opel en Vauxhall maken in twee fabrieken. De vestiging in het Duitse Rüsselsheim is bevestigd. Daar start de productie in 2021. Of de tweede fabriek die van Ellesmere Port zal zijn, hangt dus af van hoe de brexit gaat. Tachtig procent van de productie in die fabriek wordt uitgevoerd naar Europa en driekwart van de componenten wordt ingevoerd.