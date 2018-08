Fors meer handel in oude auto's door te veel diesels op tweedehandsmarkt LVA

14 augustus 2018

05u14

Bron: Belga 0 Autobedrijven Op de tweedehandsmarkt zijn vooral diesels te vinden, terwijl de Belg nu benzines wil. Daardoor stijgt de export én de import, schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad dinsdag.

De Belgen verkochten in 2017 voor het eerst voor meer dan 2 miljard euro aan ­tweedehandswagens. Dat is een stijging van 17 procent in vergelijking met vier jaar geleden. Tegelijk werd voor het eerst voor meer dan 1 miljard euro aan auto's naar ons land ingevoerd. Tegenover 2013 is dat een toename met liefst 55 procent, blijkt uit cijfers van het Agentschap voor Buitenlandse Handel.

De sterke toename van de handel in oude wagens illustreert de mismatch op de tweedehandsmarkt. "Het publiek is meer en meer op zoek naar kleine benzinewagens, terwijl het aanbod van tweedehandswagens vooral uit dieselwagens bestaat", zegt Marc Gros van zoekertjessite Gocar in de kranten.

België was decennialang een land van dieselrijders, maar dat stopte de afgelopen jaren abrupt. Het uitstootschandaal van Volkswagen knaagde aan de populariteit van de diesel, maar ook de fiscaliteit hielp een handje.