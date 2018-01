Ford ziet winst in 2017 flink stijgen IB

24 januari 2018

23u48

Bron: Belga 0 Autobedrijven Ford heeft vorig jaar flink meer winst gemaakt dan in 2016. Die werd vooral gestuwd door de gestegen verkoop van SUV's en pick-ups op de Amerikaanse thuismarkt. Dat maakte de autobouwer vandaag bekend.

De nettowinst klom in 2017 tot 7,6 miljard dollar (6,1 miljard euro), een stijging met 65 procent ten opzichte van 2016. De omzet ging met 3 procent omhoog tot 156,8 miljard dollar (126,4 miljard euro). Het bedrijf deed vooral goede zaken met de verkoop van meer winstgevende pick-uptrucks in de Verenigde Staten.

In totaal werden vorig jaar wereldwijd 6,6 miljoen auto's verkocht door het concern.

Nettoverlies

In het vierde kwartaal steeg de omzet met 7 procent tot 41,3 miljard dollar (33,3 miljard euro). Onder de streep bleef 2,4 miljard dollar (1,9 miljard euro) over, fors meer dan in het laatste kwartaal van het boekjaar 2016, toen een nettoverlies van 800 miljoen dollar werd opgetekend. Dat verlies was echter te wijten aan een eenmalige miljardenafschrijving.

Ford heeft overigens gewaarschuwd dat de winst dit jaar zal dalen, mede door hogere grondstofprijzen.