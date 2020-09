Ford wil dit jaar nog 1.400 jobs schrappen in VS kv

02 september 2020

18u38

Bron: Belga, Ford, CNBC 0 Autobedrijven De Amerikaanse autobouwer Ford wil dit jaar nog 1.400 banen schrappen in de Verenigde Staten. De hoop is dat dat kan met vrijwillige vertrekken en vervroegd pensioen. Anders zijn gedwongen ontslagen niet uitgesloten, aldus de autobouwer vandaag.

Het jobverlies maakt deel uit van een lopend herstructureringsprogramma bij Ford. Daarbij gingen al duizenden banen verloren.

De nieuwe afvloeiingen zullen bedienden treffen. Momenteel stelt Ford zo'n 36.000 bedienden en 56.000 arbeiders te werk in de VS.



Topman Jim Hackett maakte een maand geleden onverwacht bekend dat hij na ruim drie jaar opstapt, nadat hij er niet in is geslaagd om het bedrijf succesvol te transformeren. Hij wordt met ingang van 1 oktober opgevolgd door operationeel directeur Jim Farley.