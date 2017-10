Ford roept 1,3 miljoen voertuigen terug in Noord-Amerika EB

06u57

Bron: DPA, Belga 1 REUTERS Autobedrijven Ford roept in Noord-Amerika 1,34 miljoen voertuigen terug wegens problemen met de deurscharnieren. Het gaat om pick-uptrucks van het type F-150, gebouwd tussen 2015 en 2017, en het type Super Duty uit 2017. De terugroepactie kost de Amerikaanse autobouwer naar schatting 267 miljoen dollar (ruim 225 miljoen euro).

Concreet kampen de betrokken wagens met een defect waardoor deurscharnieren weigeren dienst te doen bij vriesweer. Daardoor bestaat het gevaar dat de deuren niet goed meer sluiten en tijdens het rijden openen. Het bedrijf benadrukt dat voorlopig nog geen incidenten over verwondingen als gevolg van het defect zijn gemeld.



De terugroepactie betreft vooral de Verenigde Staten waar meer dan 1,1 miljoen wagens het defect zouden kunnen hebben. In Canada gaat het om 222.400 voertuigen, in Mexico om goed 21.000.



De autobouwer geeft te kennen dat de kosten van de nieuwe terugroeping hun weerslag zullen hebben in de resultaten voor het vierde kwartaal. De aandelen van Ford zakten laat op woensdag met 0,7 procent.