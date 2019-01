Ford lijdt kwartaalverlies door slechte overzeese resultaten IB

24 januari 2019

01u24

Autobedrijven Ford heeft in het vierde kwartaal van vorig jaar alleen in Noord-Amerika zwarte cijfers geschreven. In alle andere regio's leed de Amerikaanse automaker verlies, waardoor ook voor het gehele bedrijf een nettoverlies overbleef. Dat bedroeg 116 miljoen dollar. In hetzelfde kwartaal een jaar eerder boekte Ford nog een nettowinst van 2,5 miljard dollar.

Behalve met tegenvallende autoverkopen, had Ford te maken met extra pensioenbetalingen voor zo'n 877 miljoen dollar. Zonder die eenmalige kostenposten zou het bedrijf een aangepaste winst van 1,2 miljard dollar hebben gerealiseerd.

De nettowinst over heel 2018 bedroeg 3,7 miljard dollar. In 2017 was dat nog 7,6 miljard dollar. De omzet kwam uit op 160,3 miljard dollar, tegen 156,8 miljard dollar een jaar eerder.

Samenwerking met Volkswagen

De Amerikaanse automaker heeft inmiddels maatregelen aangekondigd. Het bedrijf wil het mes zetten in de Europese divisie. Daar gaat Ford minder modellen maken in minder fabrieken. In de Verenigde Staten kondigde Ford al eerder vergelijkbare maatregelen aan.

Ook gaat de autofabrikant samenwerken met Volkswagen voor de ontwikkeling van bedrijfswagens en middelgrote pick-ups.