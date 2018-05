Ford hervat vandaag productie van populaire F-150 na brand bij toeleverancier IB

17 mei 2018

04u19

Bron: Belga 0 Autobedrijven Autobouwer Ford maakt vanaf vandaag opnieuw F-150's. Door een tekort aan belangrijke onderdelen had de Amerikaanse constructeur afgelopen woensdag de productie van de populaire pick-uptruck volledig stilgelegd. De F-150 is het best verkopende voertuig in de Verenigde Staten.

Een brand twee weken geleden bij Meridian Magnesium Products, een toeleverancier in Eaton Rapids (Michigan) gespecialiseerd in metaalgieten, leidde tot een tekort aan gegoten onderdelen voor de F-150. Ford legde daarom vorige week de productie stil in de twee fabrieken waar het de pick-up produceert. Maandag gebeurde dat al in Kansas City (Missouri) - waar ongeveer 3.600 werknemers moesten thuisblijven - en woensdag ook in Dearborn (Michigan) - waar 4.000 werknemers tijdelijk werkloos werden.

Woensdag kondigde de Amerikaanse autobouwer aan dat vanaf vandaagopnieuw F-150's van de band zullen rollen. Dan zal de fabriek in Dearborn weer de deuren openen. De site in Kansas City volgt na het weekend. Ford hoopt dat tegen maandagavond de productie opnieuw op volle toeren draait.

Gietvormen

De heropstart van de productie komt er sneller dan verwacht. Dat komt omdat Ford samen met Meridian negentien gietvormen uit de afgebrande fabriek in Eaton Rapids haalde en die op slechts 30 uur tijd met een Antonov-transportvliegtuig naar de fabriek van Meridian in het Britse Nottingham overvloog. De onderdelen die daar nu worden geproduceerd, worden dagelijks met twee vluchten van een Boeing 747 overgebracht naar de VS.

Het onderdelentekort trof behalve de F-150 ook de productie van onder meer de Super Duty (F-250 tot F-550). Afgelopen woensdag sloot Ford daarom ook zijn fabriek in Louisville (Kentucky), terwijl die in Avon Lake (Ohio) open bleef. Na het weekend zal ook daar de productie hervatten.

Populairste model

De F-reeks vertegenwoordigt meer dan een derde van de totale productie van Ford. De F-150 is het populairste en winstgevendste model van de autobouwer: vorig jaar gingen er bijna 900.000 de deur uit in de VS. Toen Ford de productie van het model stillegde, was er voor 84 dagen voorraad.B/