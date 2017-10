Fiat Chrysler roept 700.000 wagens terug in Noord-Amerika voor remprobleem KVE

17u38

Bron: Belga 0 reuters Autobedrijven De Italiaans-Amerikaanse autoconstructeur Fiat Chrysler (FCA) roept in Noord-Amerika bijna 710.000 SUV's terug naar de garage voor een mogelijk probleem met de remmen. Het gaat om de modellen Dodge Durango en Jeep Grand Cherokee van de modeljaren 2011-2014 en verkocht in de VS, Canada en Mexico. Dat meldt FCA vandaag.

Het merendeel van de wagens rijdt in de VS rond (ruim 646.000). Het probleem wordt veroorzaakt door een eerdere terugroepactie in 2014. De wagenbouwer plaatste toen een afdekkap om de rembekrachtiger te beschermen tegen water omdat roest of ijsvorming een invloed konden hebben op de remkracht. Maar nu blijkt dat die beschermkap niet altijd goed geplaatst werd, zodat nu opnieuw een reparatie nodig kan zijn.



Fiat Chrysler heeft weet van één ongeval mogelijk veroorzaakt door het euvel.