Ex-topman van Audi moet in Duitsland terechtstaan voor fraude

31 juli 2019

09u13

Bron: Belga Autobedrijven Rupert Stadler, voormalig topman van de Duitse luxewagenbouwer Audi, en drie kaderleden moeten in Duitsland voor het gerecht komen wegens "fraude", in het schandaal rond de sjoemelsoftware bij autoconcern Volkswagen (VW). Dat meldt het parket van München vandaag. De weg ligt daarmee open voor de eerste strafzaak in het dossier in Duitsland.

Stadler, die elf jaar aan het hoofd stond van VW-dochter Audi, was in juni 2018 de eerste topman uit de autosector die in voorlopige hechtenis genomen werd in het schandaal. In oktober 2018 werd hij weer vrijgelaten.