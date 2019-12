Ex-topman Nissan Carlos Ghosn ondanks Japans huisarrest naar Libanon gevlucht KV IB TT

30 december 2019

23u20

Bron: Belga, Reuters 1 Autobedrijven Voormalig topman Carlos Ghosn van autobedrijven Nissan en Renault is ondanks zijn Japanse huisarrest naar Libanon gereisd. Dat bevestigt Ghosn nu zelf nadat Libanese overheidsbronnen het nieuws naar buiten brachten. “Ghosn is geland in Beiroet”, aldus de bron. “Hoe hij uit Japan is vertrokken, is niet bekend.”

Ghosn wil naar eigen zeggen “geen gijzelaar zijn” van een “corrupt systeem”. “Ik ben nu in Libanon en zal niet langer gegijzeld worden door een corrupt Japans rechtssysteem waarbij je schuldig wordt geacht, waar discriminatie welig tiert en waar standaard mensenrechten niet bestaan”, aldus de 65-jarige in een mededeling vanmorgen. “Ik ben het gerecht niet ontvlucht, ik ben ontsnapt aan onrecht en politieke vervolging. Vanaf nu kan ik vrij communiceren met de media, en daar begin ik volgende week mee.”

“Ghosn wil niet weglopen voor zijn verantwoordelijkheid, maar hij heeft geen vertrouwen in het Japanse rechtssysteem”, meldde ook een bron dicht bij Ghosn aan AFP.



Het is niet duidelijk hoe Ghosn, die ook de Franse, Braziliaanse en Libanese nationaliteit heeft, Japan is kunnen ontvluchten. Zijn advocaat zegt hem al een week niet meer gesproken te hebben en het nieuws via de media vernomen te hebben. Ook heeft hij nog alle paspoorten van zijn cliënt, dus die kan hij niet gebruikt hebben. Waarschijnlijk vertrok Ghosn dus onder een valse naam en vloog hij met een privévliegtuig. Nissan weigerde in te gaan op het vertrek van de voormalig topman.

Ghosn is geboren in Brazilië, maar groeide op in de Libanese hoofdstad Beiroet, waar zijn familie vandaan komt.

Ghosn zat al ruim een jaar vast in Japan op verdenking van fraude. Een deel van die tijd zat hij in een cel in Tokio, maar al maanden mocht hij een rechtszaak in huisarrest afwachten. Als onderdeel van dat huisarrest mocht hij echter geen contact hebben met zijn vrouw. In november kon hij haar zien in het bijzijn van een advocaat.

De gevallen automagnaat klaagt al langere tijd dat er sprake is van een complot tegen hem en zegt dat hij niets heeft misdaan.