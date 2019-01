Ex-baas Nissan en Mitsubishi, die verdacht wordt van fraude, nu ook weg bij Renault ttr

24 januari 2019

08u25

Bron: belga 0 Autobedrijven Carlos Ghosn is afgetreden als topman van het Franse autoconcern Renault. Dat zei de Franse minister van Financiën Bruno Le Maire. Ghosn, die ook de baas was bij Nissan en Mitsubishi, zit al sinds november vast in een Japanse cel. Hij wordt verdacht van fraude bij Nissan.

Frankrijk, dat grootaandeelhouder is bij de Franse automaker, stuurde onlangs al aan op zijn aftreden. Zakenkrant ‘Financial Times’ meldde gisteren dat Ghosn bereid was om vrijwillig op te stappen bij Renault. Hij werd al kort na zijn arrestatie vervangen als voorzitter van Nissan en Mitsubishi. Renault hield echter vast aan zijn positie, omdat de beschuldigingen aan het adres van Ghosn nog niet zijn bewezen. Uit eigen onderzoek bleek niet dat Ghosn ook bij Renault fraude pleegde.

In een interview met Bloomberg TV zegt minister Le Maire dat de 64-jarige Ghosn gisterenavond afgetreden is bij Renault. Operationeel directeur Thierry Bolloré, die al tijdelijk de taken van Ghosn overneemt, volgt hem waarschijnlijk op. Renault zou daarnaast de bij de Franse bandenproducent Michelin vertrekkende topman Jean-Dominique Senard willen benoemen als voorzitter.

‘Le Cost Killer’

Ghosn begon destijds zelf zijn carrière bij Michelin, waarna hij in 1996 naar Renault trok. Toenmalig CEO Louis Schweitzer vroeg hem er een grote herstructurering te plannen, wat Ghosn zijn bijnaam ‘Le Cost Killer’ opleverde. Het bedrijf keerde terug naar de winstcijfers, waarna hij dit overdeed bij het zwaar verlieslatende Nissan, waar hij in 1999 arriveerde. De twee constructeurs gingen een alliantie aan. Ghosn bespaarde fors bij de Japanse constructeur en introduceerde er nieuwe modellen. Later werd hij CEO bij Nissan - wat hij tot in 2017 bleef. In 2016 voegde Nissans landgenoot Mitsubishi zich bij de alliantie.

Ghosn nam in 2005 de fakkel over van Schweitzer als CEO van Renault. Maar de rit van de in Brazilië geboren zakenman komt begin 2019 dus ten einde. Sinds midden november zit hij in een Japanse cel op verdenking van belastingfraude. Nissan en Mitsubishi stuurden hem de dagen nadien de laan uit als voorzitter van hun raad van bestuur. Nu eindigt dus ook de rit bij Renault. Ghosn gold als een van de belangrijkste toplui in de automobielsector.