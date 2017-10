Europese Commissie valt binnen bij BMW EB

16u20

Bron: DPA, Bloomberg 8 REUTERS Autobedrijven Medewerkers van de Europese Commissie zijn deze week binnengevallen in het hoofdkantoor van BMW in München. De autobouwer wordt ervan verdacht deelgenomen te hebben aan een grootschalig kartel van Duitse autobouwers. Een formele kartelprocedure heeft de Commissie nog niet opgestart, zegt BMW.

Eerder op de dag had concurrent Daimler toegegeven dat het de mogelijke kartelvorming heeft opgebiecht aan de Europese mededingingsautoriteiten. Dat was eerder al bekend geraakt via Duitse media.





De grootste Duitse autobouwers (Volkswagen, Audi, Porsche, BMW en Daimler) zouden sinds de jaren negentig geheime vergaderingen belegd hebben om afspraken te maken over de technische aspecten van hun voertuigen. Het gaat onder meer over het systeem om vervuilende uitstoot te filteren. Daardoor werden consumenten en onderaannemers mogelijk benadeeld.