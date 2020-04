Europese autoverkoop ruimschoots gehalveerd door coronapandemie ttr

17 april 2020

08u21

Bron: belga 0 Autobedrijven De Europese autoverkoop is in maart gekelderd onder invloed van de coronapandemie. Er werden in de Europese Unie 567.308 nieuwe personenwagens ingeschreven, ruim 55 procent minder dan in maart vorig jaar. Dat heeft ACEA, de koepel van Europese autoconstructeurs, bekendgemaakt.

“Nadat rond midden maart in de meeste landen lockdowns of beperkende maatregelen van kracht waren geworden, was het grootste deel van de Europese autodealers in de tweede helft van de maand gesloten”, zegt ACEA. Daardoor daalde de verkoop met meer dan de helft.

In alle 27 EU-landen werden er minder nieuwe personenwagens verkocht. De grootste daling was er in Italië (-85,4 procent). In Frankrijk en Spanje daalde de verkoop met telkens zowat 70 procent. Duitsland, de grootste markt in Europa, hield het bij een afname van 37,7 procent. In België daalde de autoverkoop in maart met 47,5 procent tot 28.801 stuks, zo was eerder al bekendgemaakt.

Van januari tot en met maart werden in de Europese Unie 2,48 miljoen nieuwe personenwagens verkocht, een kwart minder dan in dezelfde periode vorig jaar. De Volkswagen-groep (VW, Audi, Skoda, Seat ...) bleef de marktleider, met een marktaandeel van 26,6 procent. De verkoop bij de groep lag in het eerste kwartaal 19,1 procent lager dan in dezelfde periode vorig jaar.