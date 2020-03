Europese autoverkoop meer dan 7 procent gedaald in februari YV

18 maart 2020

10u04

Bron: Belga 0 Autobedrijven Het aantal nieuw ingeschreven wagens is in februari op een jaar tijd met 7,4 procent gedaald. Dat meldt ACEA, de Europese koepel van autoconstructeurs.

De verkoop klokte in heel de EU af op 957.052 personenwagens. De daling is het resultaat van verschillende factoren, onder meer de gewijzigde autofiscaliteit in verschillende lidstaten, de verzwakkende economie en de onzekerheid bij de consument.

Coronavirus

ACEA verwees in het persbericht met de cijfers van februari niet expliciet naar een mogelijke impact van het nieuwe coronavirus, al kwam het virus toen al vaak voor in de actualiteit. Anderzijds was er in januari reeds een daling met 7,5 procent.

De Volkswagen-groep (VW, Audi, Skoda, Seat ...) is marktleider met 25,1 procent aandeel, tegenover 24,5 procent een jaar eerder. PSA (Peugeot, Citroën, Opel) en Peugeot (inclusief Dacia) uit Frankrijk staan op de plaatsen twee en drie.

De Belgische cijfers waren al bekend. In februari zijn er in België 46.775 nieuwe personenwagens ingeschreven, dat is 6,3 procent minder dan het jaar ervoor.