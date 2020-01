Europese autofabrikanten verwachten daling van autoverkoop kv

22 januari 2020

17u10

Bron: Belga 0 Autobedrijven De vereniging van Europese autobouwers ACEA verwacht in 2020 een daling van de personenwagenverkoop in Europa met 2 procent. Het zou de eerste afname in zeven jaar zijn. Dat heeft ACEA-voorzitter Michael Manley, tevens topman van autobouwer Fiat Chrysler, vandaag in Brussel gezegd.

Vorig jaar was het aantal inschrijvingen van nieuwe personenwagens in Europa nog met 1,2 procent toegenomen. In totaal werden in Europa vorig jaar 15,3 miljoen nieuwe auto's ingeschreven. In België was er een toename met 0,1 procent.

Manley lanceerde vandaag ook een tienpuntenplan, om aan de Europese Green Deal tegemoet te komen. Het plan moet helpen bij het verder terugdringen van de CO2-emissies op de meest efficiënte manier.



"Het goede nieuws is dat CO2-neutraal wegtransport mogelijk is en we het - met een holistische aanpak - kunnen bereiken tegen 2050", aldus Manley. "Maar dat betekent ook dat er in de komende decennia heel wat moet veranderen.”