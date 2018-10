Europees akkoord over inperking CO2-uitstoot auto's: tegen 2030 moet uitstoot nog 35 procent lager kv en ib

09 oktober 2018

23u50

Bron: Belga 4 Autobedrijven De milieuministers van de EU-landen hebben na urenlange onderhandelingen een compromis gesloten over de CO 2 -uitstoot van nieuwe voertuigen die in 2030 op de weg komen. In 2030 moeten nieuwe auto's 35 procent minder CO 2 uitstoten dan in 2021, en bestelwagens 30 procent.

De lidstaten waren tijdens overleg in Luxemburg zeer verdeeld over het ambitieniveau. België was met een fors aantal andere landen voorstander van minstens 40 procent. Landen als Nederland, Frankrijk, Luxemburg, Denemarken en Zweden zaten op de lijn van ons land. Deze landen zijn van mening dat de aanscherping van de normen nodig is om de klimaatdoelen van Parijs te kunnen halen. Vooral Duitsland en zes Oost-Europese landen stonden op de rem en wilden niet verder gaan dan het voorstel van de Europese Commissie van 30 procent.

Duitsland weinig ambitieus

De Duitse milieuminister Svenja Schulze zei vandaag te betreuren dat haar land niet meer ambitie aan de dag wilde leggen, maar gaf toe dat haar sociaaldemocratische SPD zich moest neerleggen bij het standpunt dat de CDU/CSU van bondskanselier Angela Merkel in de regering heeft doorgedrukt. Merkel vindt dat het voorstel van de Europese Commissie het hoogste haalbare is.

Vervolgonderhandelingen

Het Europees Parlement legde de lat vorige week op 40 procent en gaat iin een volgende fase, die woensdag al start, onderhandelen met de lidstaten over de uiteindelijke norm. De Nederlandse staatssecretaris Stientje van Veldhoven toonde zich achteraf met vijf collega's uit Ierland, Luxemburg, Zweden, Slovenië en Denemarken teleurgesteld over het resultaat. Zij hopen dat de doelstelling in de vervolgonderhandelingen wordt verhoogd.

Tijdens het deel van het debat dat vanochtend live te volgen was, zei de Belgische vertegenwoordiger aan de onderhandelingstafel dat ons land het ambitieniveau van het parlement onderschrijft. Adjunct-permanent vertegenwoordiger Jan Hoogmartens pleitte wel voor voldoende flankerende maatregelen en onderstreepte dat behalve met een betere luchtkwaliteit ook met de competitiviteit van de Europese autoconstructeurs en kmo's rekening moet worden gehouden.

Compromis

Een jaar geleden vroeg de Europese Commissie de Europese Milieuministers om, vertrekkende van de doelstellingen die in 2021 moeten worden gehaald, de uitstoot door personenwagens en bestelwagens tegen 2030 met nog eens 30 procent terug te dringen. Tegen 2025 zou een tussentijdse 'target' van -15 procent haalbaar moeten zijn. Het Europees Parlement en de Raad (de EU-lidstaten) moesten nu over het voorstel een compromis zien te vinden.

Nadat het parlement het ambitieniveau van de Commissie serieus had aangescherpt, was het vandaag aan de EU-ministers van Milieu om hun standpunt te bepalen in de aanloop naar de onderhandelingen met de parlementsleden.