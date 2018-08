Elon Musk tweet over mogelijke privatisering Tesla: aandeel schiet omhoog en handel is opgeschort TTR sam

07 augustus 2018

18u54

Het aandeel van autobouwer Tesla is ruim 7 procent de hoogte in geschoten nadat topman Elon Musk tweette de aandelen te willen opkopen en het bedrijf van de beurs te halen. "Ik overweeg om Tesla te privatiseren aan 420 dollar (per aandeel). De financiering is verzekerd", aldus Musk. Het aandeel is ondertussen geschorst.

Bij een koers van 420 dollar per aandeel zou de beurswaarde van Tesla rond de 72 miljard dollar liggen. Het is wel niet duidelijk hoe serieus Musk was op Twitter, gezien zijn voorgeschiedenis van opvallende en grappig bedoelde tweets. Musk bezit bijna 20 procent van Tesla.

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured. Elon Musk(@ elonmusk) link

Ruim een uur na zijn initiële tweet verschaft Musk meer uitleg. "Ik hoop dat alle huidige investeerders bij Tesla blijven, ook al zijn we geprivatiseerd. Ik zou een 'special purpose vehicle' (speciale, tijdelijke structuur, red.) creëren om iedereen de kans te bieden te blijven", schrijft hij. "Aandeelhouders kunnen ofwel verkopen aan 420 dollar of hun aandelen aanhouden en mee van de beurs gaan." Welk scenario het ook wordt, Musk heeft naar eigen zeggen het beste voor met het welzijn van alle aandeelhouders.

Saoedi's

Eerder circuleerden al berichten over de intrede van het Saoedische staatsinvesteringsfonds in de Amerikaanse autobouwer. De Saoedi's zouden een belang hebben opgebouwd van 3 tot 5 procent, meldt de zakenkrant Financial Times op basis van bronnen "met kennis van zaken".

Bij de huidige beurskoers zou het belang van het Saoedische Public Investment Fund in Tesla tussen 1,7 miljard en 2,9 miljard dollar waard zijn. Daarmee zou het staatsfonds tot de acht grootste aandeelhouders van Tesla behoren.



Naar verluidt werden de aandelen in de afgelopen maanden gekocht, na het bezoek van de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman aan de Verenigde Staten in maart. Een belang van 5 procent of meer moet openbaar gemaakt worden.

Beurs

Volgens Financial Times hebben de Saoedi's aan Elon Musk in eerste instantie laten weten bereid te zijn om nieuw uitgegeven aandelen te kopen. Tesla deed hier niets mee, waarna het staatsfonds de aandelen op de beurs kocht. Musk zou op de hoogte zijn van het Saoedische belang in Tesla. In maart vorig jaar werd nog bekend dat het Chinese technologieconcern Tencent een belang van 5 procent in Tesla heeft genomen.

Het staatsfonds van Saoedi-Arabië heeft meer dan 250 miljard dollar aan bezittingen. Volgens een ingewijde had het fonds al contact met Musk sinds de Saoedische investering van 3,5 miljard dollar in taxi-app Uber in juni 2016.

Good morning 😀 Elon Musk(@ elonmusk) link

My hope is *all* current investors remain with Tesla even if we’re private. Would create special purpose fund enabling anyone to stay with Tesla. Already do this with Fidelity’s SpaceX investment. Elon Musk(@ elonmusk) link

Shareholders could either to sell at 420 or hold shares & go private Elon Musk(@ elonmusk) link

Absolutely. Am super appreciative of Tesla shareholders. Will ensure their prosperity in any scenario. Elon Musk(@ elonmusk) link