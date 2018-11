Elon Musk: “Tesla stond begin dit jaar op rand van faillissement” ttr

26 november 2018

14u27

Bron: Fox News, Axios 0 Autobedrijven In een interview met de Amerikaanse nieuwssite Axios gaf Elon Musk toe dat Tesla begin dit jaar ontsnapte aan een faillissement. “We hadden nog amper geld na investeringen in de productieverhoging van Model 3”, zo vertelde de 47-jarige Tesla-topman gisteren.

De productie van Model 3 is essentieel voor Tesla om rendabel te zijn, maar het bedrijf ondervond het voorbije jaar heel wat logistieke problemen. Uiteindelijk slaagde de autofabrikant erin om de operationele problemen van Model 3, onder meer met de integratie van de batterijen, weg te werken. “Als we die problemen niet in een zeer korte tijd hadden opgelost, dan was Tesla ten onder gegaan”, aldus de ondernemer over de moeilijke periode.



Om een faillissement te verhinderen, besliste Musk om de productie van Model 3 op te voeren naar 5.000 auto’s per week. De Tesla-topman hield alles naar eigen zeggen nauwlettend in de gaten en bracht daardoor veel tijd door op de werkvloer. “Er waren periodes dat ik de fabriek drie of vier dagen letterlijk niet uitkwam”, zei hij.



“Dat ging ten koste van de tijd die ik doorbracht met mijn kinderen. En met vrienden. Ik werkte tot 120 uur per week. Zonder slaapmiddel doe ik ook nu nog vaak geen oog dicht.” Volgens Musk zou “niemand zoveel uren mogen werken.” (Lees hieronder verder.)

Winst

Eind oktober behaalde Musk eindelijk zijn doel. In totaal maakte Tesla 34.494 auto’s, 40 procent meer dan in het laatste kwartaal van 2017. Tesla zette toen een winst in de boeken van 312 miljoen dollar (zo’n 274 miljoen euro). Dat kwam onder meer door de groeiende leveringen van de Model 3.

Een jaar geleden stond er nog een verlies van bijna 620 miljoen dollar (zo’n 545 miljoen euro) in de boeken.

