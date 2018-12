Elon Musk: “Tesla overweegt overname van General Motors-fabrieken” ttr

08 december 2018

07u34

Bron: cbs, fox business 0 Autobedrijven Elon Musk, zei in het Amerikaanse televisieprogramma ‘60 minutes’ op CBS dat Tesla interesse heeft in de overname van een of meerdere fabrieken van General Motors. General Motors wil tegen 2020 zowat 6 miljard dollar (ongeveer 5,27 miljard euro) besparen.

Vorige week raakte bekend dat General Motors volgend jaar vijf Noord-Amerikaanse fabrieken wil sluiten. Ongeveer 14.700 mensen zouden hun baan verliezen, wat tot veel kritiek leidt van Amerikaanse politici. President Donald Trump is niet blij met de beslissing en eist zelfs dat General Motors stopt met in China te produceren.

Elon Musk heeft interesse in de overname van een of meerdere fabrieken van de autobouwer, dat zei hij in een interview met Leslie Stahl. Het is niet de eerste keer dat Tesla een fabriek van een andere autofabrikant zou overnemen. In 2010 kocht Tesla een fabriek van General Motors en Toyota voor 42 miljoen dollar (omgerekend zo'n 36 miljoen euro). Sindsdien is het een van de belangrijkste productiefaciliteiten van het bedrijf, zo meldt Fox Business.

Tesla is momenteel bezig met de productieverhoging van Model 3. Daarnaast wil het bedrijf een instapversie van Model 3 op de markt brengen die 35.000 dollar (omgerekend zo’n 30.755 euro) kost.

In het interview benadrukte Musk dat hij “de komst van elektrische voertuigen in het alledaagse leven wil versnellen”. “Maar als iemand met een betere elektrische wagen op de markt komt dan Tesla en het is zoveel beter dat we onze auto’s niet meer kunnen verkopen en uiteindelijk failliet gaan, dan vind ik dat nog steeds goed voor deze wereld”, zei de Amerikaanse topondernemer.

