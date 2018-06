Duitsland eerste keus voor gigafabriek Tesla Redactie

Autobedrijven De eerste Europese gigafabriek van automaker Tesla komt vermoedelijk in Duitsland te staan. Volgens Tesla-baas Elon Musk is dat land de eerste keuze voor Tesla in Europa, zo liet hij via Twitter weten.

Tesla wil in Europa een grote fabriek voor elektrische auto's en accu's bouwen en is op zoek naar een geschikte locatie. Heel wat landen hengelden naar de komst van de autofabriek, maar Duitsland lijkt nu dus in koppositie te liggen. Het zou volgens Musk logisch zijn als de fabriek dan in de buurt van de Franse grens en ook nabij de Benelux-landen verrijst.