Duitse overheid verplicht Opel om 210.000 auto's terug te roepen in heel Europa, meer dan 8.000 Belgische voertuigen getroffen Erik Kouwenhoven

17 juni 2019

09u46

Bron: AD.nl 2 Autobedrijven De Duitse federale autoriteit voor het wegvervoer KBA heeft Opel gedwongen om een grootscheepse terugroepactie te starten wegens buitensporige emissies. Het gaat om 210.000 exemplaren van de Opel Corsa en Adam. E en woordvoerder van Opel preciseert dat in België en Luxemburg 8.235 voertuigen betrokken zijn.

De modellen Corsa en Adam van de bouwjaren 2018 en 2019 overschrijden de wettelijke grenswaarden voor stikstofoxiden “op serieuze wijze” zo meldt de Duitse krant ‘Bild am Sonntag’. Volgens de krant zijn ongeveer 210.000 voertuigen in heel Europa getroffen, waaronder 54.000 exemplaren in Duitsland.

Opvallend is dat het niet gaat om dieselmodellen, maar om benzine-uitvoeringen. Volgens de krant kondigde Opel twee maanden geleden zelfstandig een software-update aan in verband met een ‘storing’. Dit was volgens Opel niet in opdracht van de overheid. Nu blijkt dat het ook toen waarschijnlijk al om een door de overheid opgelegde actie ging.

In het verleden ging het constateren van gesjoemel met dieselmotoren vaak gepaard met een verplichte terugroepactie door de Duitse overheid. Of dat in dit geval ook zo is, is niet bekendgemaakt. Stikstofoxiden (NOx), zoals stikstofmonoxide (NO) en stikstofdioxide (NO2), zijn ongewenste bijproducten van de verbranding van brandstoffen bij hoge temperaturen. Vooral stikstofdioxide is schadelijk voor de mens, omdat het de longfunctie schaadt.