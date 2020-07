Duitse luxewagenbouwers zien verkoop sterk terugvallen in tweede kwartaal kv

08 juli 2020

19u21

Bron: Belga 0 Autobedrijven De drie grootste luxewagenbouwers in Duitsland, Mercedes-Benz, BMW en Audi, hebben in het tweede kwartaal hun verkoop met een vijfde zien afnemen in vergelijking met vorig jaar. Vooral in de Verenigde Staten en in Europa was er een sterke terugval door de coronacrisis. In China steeg de verkoop dan weer sterk.

Daimler liet weten 457.711 Mercedes-voertuigen te hebben verkocht wereldwijd. Dat zijn er 20,2 procent minder dan een jaar eerder. BWM verkocht 430.397 stuks, een daling met 23,2 procent, en Audi meldde een daling met 22,8 procent tot 354.232 stuks. Vooral in Europa ging de verkoop achteruit, maar ook in de Verenigde Staten werden minder voertuigen verkocht. Voor de komende maanden ziet het er wel weer beter uit, nadat in juni ook al een stijging van het aantal verkochte voertuigen te zien was.

In China ging de verkoop er wel op vooruit. Mercedez-Bens verkocht 21,6 procent meer voertuigen in vergelijking met vorig jaar, bij BMW was er een stijging van 17,1 procent en bij Audi een stijging van 23,5 procent. Audi heeft net zelfs de beste maand juli ooit achter de rug in China.



De autobouwers zien het succes in China als een teken dat de sector zich na de coronacrisis snel herstelt. “We zijn voorzichtig optimistisch dat de andere markten zich ook geleidelijk aan gaan volgen”, aldus CEO van Daimler Ola Kaellenius.

