Duitse consumentenorganisatie klaagt Volkswagen aan wegens sjoemelsoftware

01 november 2018

11u29

Een Duitse consumentenorganisatie heeft Volkswagen aangeklaagd vanwege het schandaal met de sjoemelsoftware in dieselwagens. Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) wil dat de autobouwer een schadevergoeding betaalt aan dieselrijders.

De verbruikersorganisatie zette met het indienen van de klacht een eerste stap richting een "Musterfeststellungsklage" - vergelijkbaar met een groepsvordering - tegen de Duits autofabrikant. Een woordvoerster van rechtbank in de Noord-Duitse stad Braunschweig bevestigt dat de documenten voor het aangaan van een dergelijke zaak deze ochtend werden ingediend.



De zaak betreft voertuigen van VW, Audi, Skoda en Seat die uitgerust zijn met de gewraakte EA189-dieselmotor. VZBV zegt de klacht in te dienen in naam van tienduizenden mensen die de waarde van hun wagen zagen verminderen en die binnenkort mogelijk worden gebannen in de steden die strengere uitstootnormen opleggen.

Groepsvordering

De klacht komt er niet toevallig op 1 november. Het is namelijk de eerste dag waarop een nieuwe wet is ingegaan die een groepsvordering tegen het autoconcern mogelijk maakt. "Eén november zal in het geheugen van Volkswagen gegrift zijn als de dag waarop de fluwelen handschoen van de politici vervangen werd door de bokshandschoen van de consumentenorganisaties", zo verklaarde Klaus Müller van VZBV.

Als de klacht aanvaard wordt, kunnen de eigenaars van de betrokken auto's zich in een later stadium bij de consumentenorganisatie melden om zich bij de massaclaim aan te sluiten.