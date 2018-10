Duitse autoriteiten verplichten Opel om 73.000 auto's terug te roepen TTR

19 oktober 2018

16u07

Bron: Belga 0 Autobedrijven Opel moet wereldwijd 73.000 dieselauto's terugroepen om "ontoelaatbare manipulatiesoftware" te verwijderen. Dat heeft de Duitse regulator KBA (Kraftfahrt-Bundesamt) vandaag gemeld. Door de software konden er bij het autorijden te veel stikstofoxiden vrijkomen, klinkt het.

De verplichte terugroepingsactie betreft de modellen Insignia (2,0 liter), Cascada (2,0 liter) en Zafira (1,6 en 2,0 liter) gebouwd tussen 2013 en 2016. In totaal gaat het om 96.000 auto's. Omdat 23.000 van de 32.000 wagens die in Duitsland werden verkocht, al een vrijwillige software-update kregen, moet Opel nog 73.000 auto's terugroepen.

Dat er een verplichte terugroeping zou komen bij Opel was eerder deze week al aangekondigd door het Duitse ministerie van Verkeer. Maandag was de politie op verdenking van fraude rond dieselemissies binnengevallen bij de sites van de autobouwer in Rüsselsheim en Kaiserslautern.