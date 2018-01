Duitse autobouwers lieten ook mensen schadelijke uitlaatgassen inademen IB

29 januari 2018

05u09

Bron: Belga 8 Autobedrijven Op bestelling van de Duitse autobouwers zijn niet alleen proeven uitgevoerd waarbij apen uitlaatgassen moesten inademen, ook mensen werden aan schadelijke gassen blootgesteld. Dat berichten de Duitse kranten Stuttgarter Zeitung en Süddeutsche Zeitung vandaag.

Vorige week raakte al bekend dat er in 2014 in de Verenigde Staten proeven waren uitgevoerd op tien apen. De dieren moesten urenlang uitlaatgassen inademen van een Volkswagen Beetle uit 2013 en een oude Ford F-250 pick-uptruck. De studie - waarvan de resultaten nooit werden gepubliceerd - werd besteld door de European Research Group on Environment and Health in the Transport Sector (EUGT), om aan te tonen dat moderne dieselauto's fors minder vervuilend zijn dan oudere exemplaren. De organisatie, die vorig jaar werd opgedoekt, werd gefinancierd door de Duitse autoconstructeurs Volkswagen, Daimler (Mercedes) en BMW.

"Wetenschappelijk wangedrag"

Nu zou blijken dat EUGT gelijkaardige proeven op mensen heeft besteld. In het kader daarvan bestudeerde het universitair ziekenhuis van Aken 25 gezonde mensen die gedurende meerdere uren verschillende concentraties aan stikstofdioxide - de stof waarvan de uitstoot door de zogenaamde sjoemelsoftware werd gemanipuleerd - inademden. De proeven vonden plaats tussen 2012 en 2015.

Volkswagen verontschuldigde zich afgelopen weekend nog voor de dierenproeven. "We zijn ervan overtuigd dat de gekozen wetenschappelijke methode fout was en verontschuldigen ons voor het wangedrag", luidde het in een mededeling. Daimler liet verstaan dat het een onderzoek is gestart en dat het de proeven "overbodig en afstotend" vindt.