Dieselschandaal kost Volkswagen komende jaren nog miljarden mvdb

22 december 2018

20u18

Bron: ANP 0 Autobedrijven Het wegwerken van de schade door het schandaal met de sjoemeldiesels kost Volkskwagen dit jaar 5,5 miljard euro en volgend jaar 2 miljard euro. Dat zegt financieel topman van VW, Frank Witter, in een interview met de Duitse zakenkrant Börsen Zeitung. In 2020 voorziet hij nog 1 miljard euro aan opruimkosten.

Sinds 2015, toen het schandaal losbarstte, heeft de Duitse autofabrikant al 27 miljard euro uitgegeven aan boetes, reparaties en schikkingen in rechtszaken die waren aangespannen door zowel investeerders als consumenten. Witter zegt dat VW nog altijd hard moet werken om het verloren vertrouwen te herwinnen.



Volkswagen moest in september 2015 toegeven dat het bedrijf met behulp van illegale software had valsgespeeld bij emissietesten. Daardoor leken dieselauto's schoner dan ze waren.

