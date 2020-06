D'Ieteren Auto wil tot 211 jobs schrappen in België HAA

03 juni 2020

08u54

Bron: Belga 39 Autobedrijven D’Ieteren Auto, de Belgische invoerder en verdeler van de Volkswagen-merken, wil wegens de coronacrisis haar transformatieplan versnellen, waardoor tot 211 banen in België verloren kunnen gaan. Dat heeft het bedrijf voorbeurs bekendgemaakt. Voor de activiteiten van D’Ieteren Sport zal een overnemer worden gezocht.

Als gevolg van de huidige gezondheidscrisis wordt D’Ieteren Auto geconfronteerd met een forse daling van de vraag, die volgens het bedrijf meer dan waarschijnlijk zal aanhouden. In vergelijking met 2019 zullen de nieuwe auto- en bedrijfswagenmarkten dit jaar naar verwachting krimpen tot respectievelijk 435.000 en 55.000 nieuwe inschrijvingen. De komende vijf jaar zouden de markten zich dan stabiliseren op respectievelijk 450.000 en 60.000 nieuwe inschrijvingen.

“Wereldwijde investering”

“We hebben de ambitie een belangrijke speler te zijn in de ontwikkeling van een vlotte, toegankelijke en duurzame mobiliteit ten voordele van onze klanten, medewerkers, partners en de samenleving in het algemeen”, zegt Denis Gorteman, CEO van D’Ieteren Auto. “Om dat doel te bereiken, hebben we onze strategie tot het jaar 2025 vastgelegd. Daarvoor is een wereldwijde investering nodig van 182 miljoen euro over die periode.”

De directie is ook van plan geen Yamaha-producten meer in te voeren in België en het Groothertogdom Luxemburg, een activiteit die momenteel wordt uitgevoerd door D’Ieteren Sport. Er wordt een overnemer gezocht voor D’Ieteren Sport.

Krimpende markt voor nieuwe wagens

Niet alleen D’Ieteren Auto kampt met een daling van de vraag. Uit onderzoek van de Université Catholique de Louvain (UCL) in opdracht van automobielfederaties Febiac en Traxio blijkt dat de markt van de nieuwe personenwagens gedurende de eerste vijf maanden van 2020 is gedaald met 35,7 procent, tot 167.464 nieuwe inschrijvingen.

Ter vergelijking: over dezelfde periode vorig jaar werden nog 260.444 nieuwe inschrijvingen genoteerd. Febiac schat dat de markt voor nieuwe wagens met 35 procent zal dalen over het volledige jaar 2020.

Ook de markt van de tweedehandswagens daalde sterk tijdens de eerste vijf maanden, meer bepaald met 26,9 procent. Er werden in totaal 215.337 tweedehandswagens ingeschreven tegenover 294.141 in dezelfde periode vorig jaar. Traxio schat dat de tweedehandsmarkt in 2020 zal dalen met 15 procent. Dat betekent een daling van meer dan 100.000 eenheden.

Intentie om nieuwe auto te kopen daalt

Alvast drie op de tien autoliefhebbers hebben minder de intentie om een nieuwe auto te kopen door de coronacrisis. Bij gezinnen die door de crisis te kampen hebben met een gedaalde koopkracht, is dat bijna de helft (47 procent), zo blijkt nog uit het onderzoek.

Voor een derde (33 procent) gaat het om een uitstel van aankoop met minstens zes maanden, 14 procent twijfelt nog, 12 procent ziet af van de geplande aankoop en 9 procent wil een tweedehandswagen kopen in plaats van een nieuwe.

Voorts wil één op vijf van de respondenten in de toekomst online een auto kopen bij een merk- of onafhankelijke garage. Uit het onderzoek blijkt ook dat het woon-werkverkeer met de wagen in de toekomst van vijf naar vier dagen per week daalt.

Het online onderzoek werd tussen 13 en 18 mei gevoerd bij 2.471 lezers van de websites Gocar en AutoTrends. De respondenten waren overwegend mannen tussen 45 en 75 jaar, met minstens één wagen in het gezin.