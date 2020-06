D'Ieteren Auto wil tot 211 jobs schrappen in België HAA

03 juni 2020

08u54

Bron: Belga 12 Autobedrijven D’Ieteren Auto, de Belgische invoerder van de Volkswagen-merken, wil wegens de coronacrisis haar transformatieplan versnellen, waardoor tot 211 banen in België verloren kunnen gaan. Dat heeft D’Ieteren Auto voorbeurs bekendgemaakt. Voor de activiteiten van D’Ieteren Sport zal een overnemer gezocht worden.

Als gevolg van de huidige gezondheidscrisis wordt D’Ieteren Auto geconfronteerd met een forse daling van de vraag, die volgens het bedrijf meer dan waarschijnlijk zal aanhouden. In vergelijking met 2019 zullen de nieuwe auto- en bedrijfswagenmarkten dit jaar naar verwachting krimpen tot respectievelijk 435.000 en 55.000 nieuwe inschrijvingen. De komende vijf jaar zouden de markten zich dan stabiliseren op respectievelijk 450.000 en 60.000 nieuwe inschrijvingen.

“We hebben de ambitie een belangrijke speler te zijn in de ontwikkeling van een vlotte, toegankelijke en duurzame mobiliteit ten voordele van onze klanten, medewerkers, partners en de samenleving in het algemeen”, zegt Denis Gorteman, CEO van D’Ieteren Auto. “Om dat doel te bereiken, hebben we onze strategie tot het jaar 2025 vastgelegd. Daarvoor is een wereldwijde investering nodig van 182 miljoen euro over die periode.”

De directie is ook van plan geen Yamaha-producten meer in te voeren in België en het Groothertogdom Luxemburg, een activiteit die momenteel wordt uitgevoerd door D’Ieteren Sport. Er wordt een overnemer gezocht voor D’Ieteren Sport.