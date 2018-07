Chinezen gaan grote batterijfabriek voor elektrische wagens bouwen in Duitsland Redactie

Bron: Belga 1 Autobedrijven Het Chinese CATL (Contemporary Amperex Technology) gaat in Erfurt, in de Duitse deelstaat Thüringen, een grote fabriek bouwen voor de productie van batterijcellen voor elektrische wagens. BMW wordt de eerste klant en gaat de batterijen kopen voor zijn elektrische BMW i-next. Vanaf 2021 gaat het om zo'n 1,5 miljard euro orders per jaar, maakt de Duitse autobouwer bekend.

Daarnaast gaat BMW nog eens 2,5 miljard euro batterijen kopen in de Chinese fabrieken van CATL, onder meer voor de elektrische Mini die vanaf volgend jaar in Oxford zal worden geproduceerd. "CATL beschikt over de kennis om dit op grote schaal te maken. Kennis die er nu nog niet is in Europa", aldus BMW-aankoopdirecteur Markus Duesmann. BMW wordt dus de eerste klant, maar mogelijk volgen er nog meer Duitse autobouwers. Er lopen gesprekken met Daimler en Volkswagen.

Momenteel is Samsung de belangrijkste batterijleverancier voor de Duitse autosector. Wereldwijd marktleider is het Japanse Panasonic. Maar ook het Belgische Umicore wil zijn marktpositie uitbreiden en gaat batterijfabrieken bouwen in China en in Polen. In de fabriek van CATL in Erfurt zouden zo'n 1.000 mensen aan de slag kunnen. Dat is goed nieuws voor de regio Thüringen, die economisch nog altijd achterop hinkt.