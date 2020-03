Chinese automarkt stort in: verkoopdaling van 80 procent Niek Schenk

04 maart 2020

13u03

Bron: AD 1 Autobedrijven De autoverkoop in China is in februari met 80 procent gedaald, in vergelijking met dezelfde maand een jaar geleden. Zo'n sterke daling is niet eerder in de geschiedenis voorgekomen. De schuld ligt uiteraard bij het coronavirus.

De cijfers zijn afkomstig van de Chinese autofabrikanten, verenigd in de PCA (China Passenger Car Association). In de eerste maanden van dit jaar was er al een daling opgetreden van 41 procent. Vanwege de virusuitbraak werd de vakantie rond het Chinese Nieuwjaar al verlengd en daardoor bleven autodealers langer gesloten. Tegelijkertijd daalde de bereidheid om een nieuwe auto te kopen naar een dieptepunt, als gevolg van het virus. China is de grootste automarkt ter wereld. Ook Europese en Amerikaanse merken hebben er de afgelopen jaren goede zaken gedaan.

