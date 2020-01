Canada legt Volkswagen boete van 196,5 miljoen dollar op na milieuschandaal IB

23 januari 2020

03u17

Bron: Belga 0 Autobedrijven Autofabrikant Volkswagen is vandaag door de Canadese autoriteiten veroordeeld tot een boete van 196,5 miljoen Canadese dollar (135 miljoen euro) nadat het schuldig had gepleit voor 60 aanklachten in het dieselschandaal.

Een rechtbank in Toronto keurde een minnelijke schikking goed tussen de Duitse autofabrikant en de Canadese overheid. Die laatste diende in december de aanklachten in wegens schending van de Canadese milieuwetten.

De boete komt bovenop de bijna 2,4 miljard Canadese dollar die Volkswagen in 2016 in Canada betaalde om Canadezen te compenseren die tussen 2009 en 2016 ongeveer 130.000 auto's kochten die niet aan de Canadese normen voldeden.

Datzelfde jaar kreeg Volkswagen ook een boete van 17,5 miljoen dollar van het Canadese Competition Bureau voor valse reclame.