Brussel heeft het na Dieselgate en apenproeven gehad met auto-industrie Frans Boogaard

05 februari 2018

21u33

Bron: AD.nl 0 Autobedrijven Brussel heeft het helemaal gehad met de auto-industrie. Na haar vervalste testen en gesjoemel met software om de uitstoot van diesels te manipuleren, zijn de testen op apen en mensen de spreekwoordelijke druppel.

"Ik kon het niet geloven toen ik dit hoorde, ik dacht aan een smakeloze grap”, aldus Industriecommissaris Elzbieta Bienkowska vanavond in een parlementair debat in Straatsburg. "En opnieuw moesten we er via de media achter komen. Ik dring voortdurend aan op volledige transparantie, en telkens opnieuw betrappen we de industrie op vals spelen.”

De Poolse, die eerder tegen het AD verklaarde dat ze nooit nog een Volkswagen zou kopen, sprak van ‘onethisch gedrag’ en vindt dat de automakers nu echt hun laatste restje krediet hebben verspeeld. "Bovendien zou het me verbazen dat dit het werk van een paar individuen is. Ik vrees dat het systematisch is.” Bienkowska kreeg applaus voor haar harde woorden, maar veel Parlementariërs vinden dat ze nu ook de weinige middelen die ze tot haar beschikking heeft eens tegen de industrie moet inzetten. Brussel zelf kan dat eigenlijk alleen via een omweg, namelijk door passieve lidstaten voor de rechter te slepen.

De Nederlandse D66-Europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy, vorig jaar prominent lid van de EP-onderzoekscommissie Dieselgate: "Het echte schandaal is natuurlijk dat er in strijd met alle afspraken nog steeds 2 miljoen sjoemeldiesels illegaal over onze Europese wegen rijden (die hadden vorig najaar allemaal al moeten zijn aangepast, red.). En het allergrootste schandaal is dat de lidstaten toestaan dat de industrie zich boven de wet stelt. Door hun schuld zijn auto’s niet goed getest, zijn er geen verplichte terugroepacties en is er niet één boete uitgedeeld. Waarom pakt Duitsland Volkswagen, Italië Fiat en Groot-Brittannië Skoda niet aan?”

Het antwoord op die vraag bleef uit, want zoals wel vaker met vervelende debatten bleef de stoel van de nu Bulgaarse Raadsvoorzitter (namens de lidstaten) leeg. Het Parlement is dat blijkbaar al zo gewend dat geen enkel Parlementslid dat zelfs nog maar signaleerde.

Onaanvaardbaar

Het Europese Parlement was wel over de hele linie diep verontwaardigd, ook conservatieven en christendemocraten, ook Duitsers. "Het begint met gekonkel en even later is alle eergevoel weg”, aldus de Duitse conservatief Hans-Olaf Henkel, volgens wie Volkswagen ook al rustig GM-functionarissen heeft opgekocht om zijn voornaamste concurrent bedrijfsgeheimen te ontfutselen. "Ronduit onaanvaardbaar”, aldus de Duitse christendemocraat Peter Liese.

Volgens de Vlaamse sociaaldemocrate Kathleen Van Brempt draagt Europa er met zijn lamlendige optreden zelf aan bij dat de industrie zich onaantastbaar waant, precies zoals de tabaksindustrie zich decennia lang onaantastbaar kon voelen. Diverse Parlementsleden laakten het ‘morele failliet’ van de auto-industrie en riepen op tot een onmiddellijk toegangsverbod voor haar lobbyisten.

.@EU_Commission & @EUCouncil moeten stoppen met de 'horen, zien en zwijgen'-politiek over de schandalen in de automobielindustrie. Onafhankelijk onderzoek, propere lucht en schone wagens moeten centraal staan in beleid van Europa. pic.twitter.com/KSpCuTUE9T Kathleen Van Brempt(@ kvanbrempt) link

Emotioneel

Aan het slot van het debat onderstreepte Bienkowska dat haar middelen veel beperkter zijn dan die van de lidstaten. "Ik kan zelf geen terugroepactie opleggen of auto’s van de weg halen. Maar als er de komende weken niks verandert zet ik wel nieuwe stappen tegen de lidstaten.” Ook om de volgens haar schandelijke dierproeven een halt toe te roepen, mist Brussel de middelen.



Bienkoswka beloofde dat ze met haar collega’s opneemt of het verbod op dierproeven voor cosmetica niet kan worden uitgebreid naar de automobielindustrie. "Na alles wat ik al heb meegemaakt had ik niet gedacht dat de industrie mij nog zou kunnen choqueren, maar het is haar toch weer gelukt. De leugens zijn toch weer groter dan ik me zelfs maar had kunnen voorstellen."

At @Europarl_EN debating shocking revelations re tests on animals and humans by German car manufacturers https://t.co/Cv5iHQg1u6 Elżbieta Bieńkowska(@ EBienkowskaEU) link