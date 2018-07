Brullende baas, overuren aan lopende band, productie in een tent: bij Tesla zijn ze zenuwinzinking nabij Karen Van Eyken

03 juli 2018

17u15

Bron: Die Welt, CNBC 0 Autobedrijven Na een vervelende reeks gemiste deadlines lijkt Tesla haast te hebben. Weekendwerk is verplicht, overuren zijn het nieuwe normaal. Een tent doet dienst als productiefaciliteit. Elke week moeten er koste wat kost 5.000 exemplaren van Model 3 (en liefst meer) van de band rollen. De zenuwen staan hooggespannen bij de pionier in elektrische auto's. De lat gaat steeds hoger. Maar hoeveel rek zit er nog op vooraleer het elastiekje knapt?

Doelstellingen die keer na keer niet worden gehaald, zorgen voor imagoschade. CEO Elon Musk beseft dat als geen ander. Tesla staat onder druk om de torenhoge ambities eindelijk waar te maken. Maar technische storingen gooiden steeds roet in het eten. Dit moest maar eens gedaan zijn. En dus bleef Musk sinds vorige maand geregeld in de fabriek slapen. En indien hij er zelf niet was, kwamen zijn ingenieurs alles nauwlettend in de gaten houden, zo claimen arbeiders.

Weekenddiensten zijn daarbij verplicht. "De managers gingen de fabriek rond en zeiden 'wanneer je niet komt, wordt jouw naam genoteerd', meldde een werknemer over de moeilijke arbeidsomstandigheden.

Nog opmerkelijk: wat normaal jaren planning vergt, gebeurde bij Tesla op twee weken - de onderneming bouwde een nieuwe assemblagelijn in een gigantische tent vlakbij de fabriek in Californië.

Twintig procent van de afgewerkte exemplaren van Model 3 rollen momenteel daar van de band. Er werd geschoven met arbeiders om toch maar de oorspronkelijke doelstelling van december 2017 te halen. "Werknemers van onze productielijn werden weggehaald om de band draaiende te houden", zei een medewerker van Model S. Ook bij het lakken van de wagens schuiven de andere modellen naar helemaal achteraan in de rij. Model 3 krijgt de hoogste prioriteit. "De verfeenheid kon de grote aantallen niet meer aan", klinkt het.

Maar de gevolgen bleven niet uit. Voor het eerst werden er 5.000 Model 3's in een week geproduceerd. 5.031 om precies te zijn. Musk zegt dat met deze mijlpaal later dit jaar winst in het verschiet ligt.

Maar toen dat magische getal zondagmorgen om 5 uur op de digitale schermen stond te blinken, hadden de arbeiders geen tijd om even op adem te komen.

Eind volgende maand moet de teller op 6.000 exemplaren per week staan, zo heeft Tesla gisteren aangekondigd. Het personeel kreeg te horen dat de werkdag pas ten einde is indien de doelstelling voor die dag is gehaald en niet wanneer hun shift erop zit.

"Ze zeiden dat we moesten voorbereid zijn op werkdagen van twaalf uur. Ik heb het gevoel dat dit voor zes werkdagen per week zal gelden", aldus een arbeider. In een e-mail naar het personeel jubelde de baas dat Tesla van nu af aan een echte autoproducent is geworden. Maar analisten zijn daar minder van overtuigd. Zelfs op korte termijn is dat hoge productievolume per week niet houdbaar.

Ook de assemblagelijn in een tent doet de wenkbrauwen fronsen. "Dit verwacht je enkel in een crisisperiode of in opkomende economieën", luidt het. "Te oordelen naar de foto's die ervan bestaan, lijkt het niet om het modernste van het modernste te gaan, noch om een efficiënte oplossing."

Dat is nochtans in tegenspraak met de claim van de pionier in elektrische auto's die altijd heeft beweerd een hoogtechnologische onderneming te zijn.