BMW verwacht moeilijker jaar door coronacrisis

06 mei 2020

10u28

Autobedrijven De Duitse automaker BMW heeft zijn verwachtingen voor het lopende boekjaar neerwaarts bijgesteld. De onderneming wordt hard geraakt door de coronacrisis, die de verkoop van auto's wereldwijd parten speelt. Vooral in China is de vraag naar auto's sterk gedaald.

BMW sloot het eerste kwartaal van dit jaar wel af met een omzet van 23,3 miljard euro. Dat is een stijging van 3,5 procent. Ook de brutowinst steeg met bijna 5 procent tot 798 miljoen euro. Een jaar geleden lagen de resultaten van de Duitse autobouwer iets lager om verschillende redenen. Zo raakte BMW onder meer een flinke som geld kwijt aan de afwikkeling van een antitrustzaak. Nu daalt de verkoop van auto’s door de aanhoudende coronacrisis.

Showrooms

De autoverkopen van BMW, een belangrijke maatstaf die door marktkenners nauwlettend in de gaten wordt gehouden, daalde door de coronacrisis met 6,4 procent. Dit kwam vooral door de sluiting van veel showrooms in maart. Ook in ons land moesten de autoshowrooms noodgedwongen de deuren sluiten. BMW verwacht ook voor het lopende kwartaal nog slechtere resultaten.

Groepswinst

De autofabrikant verwacht ook dat de groepswinst voor belastingen “aanzienlijk lager” zal uitvallen dan in 2019. Daarbij rekent het bedrijf op herstel vanaf het derde kwartaal. BMW benadrukt dat het mogelijke ontwikkelingen, zoals een voortdurende recessie in grote markten, ernstigere vertraging in China of een tweede golf van besmettingen en bijbehorende maatregelen, buiten beschouwing laat.

