BMW pleegde geen fraude met dieselmotoren, maar moet wel boete betalen wegens technische fout KVE

25 februari 2019

15u03

Het Duitse autoconcern BMW heeft niet gesjoemeld met de uitstootwaarden van zijn dieselmotoren. Dat oordeelde het openbaar ministerie in München in een zaak over mogelijke fraude bij ongeveer 8.000 auto's. BMW moet wel een boete van 8,5 miljoen euro betalen wegens een technische fout.

De rechter kon de beschuldigingen van fraude door het autoconcern niet bevestigen. "BMW negeerde geen wetten en manipuleerde de uitlaatwaarden niet", klinkt het. De uitstoot van de betreffende BMW-voertuigen lag zowel in testomstandigheden als op de weg boven de normen, maar er is geen bewijs dat BMW sjoemelsoftware gebruikte of met opzet handelde, concludeert het Münchense openbaar ministerie.

BMW krijgt wel een boete van 8,5 miljoen euro omdat de uitstootnormen bij 7.965 wagens werden overschreden. Het autoconcern bekent zelf een technische fout te hebben gemaakt en accepteert de boete. Het riep de betrokken voertuigen al vorig jaar terug om de nodige update door te voeren.

Met de beslissing is de kous af voor BMW wat dieselgate betreft. Het schandaal brak in 2015 uit en trof vooral de eveneens Duitse autobouwer Volkswagen. Die gaf toe te hebben gesjoemeld met de motoren van 11 miljoen wagens. De groep uit Wolfsburg moest in 2018 in totaal 1,8 miljard euro aan boetes ophoesten in Duitsland, waarvan 1 miljard voor het merk Volkswagen en 800 miljoen voor Audi. Tegen het bedrijf lopen nog meerdere zaken. Ook het VW-merk Porsche en Mercedes-fabrikant Daimler zijn nog in het vizier van het gerecht.