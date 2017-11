BMW heeft een probleem met kleine vrouwen Karen Van Eyken

22u17 3 AFP BMW i3 Autobedrijven Hoe veel vrouwen zijn er die maar 1,52 meter groot zijn, amper 50 kg wegen en met een elektrische wagen rijden in de Amerikaanse staat New Hampshire? Vermoedelijk weinig. Toch moet BMW wegens deze consumentengroep alle reeds afgeleverde exemplaren van het elektrische model i3 in de Verenigde Staten terugroepen.

Voortgaande op het droge persbericht lijkt het in eerste instantie te gaan om een dramatisch veiligheidsrisico. "BMW moet in de VS alle i3's terugroepen". Het gaat om zo'n 30.000 stuks. Uitgerekend het Duitse vlaggenschip was gebuisd bij de crashtest. Al zou het in dit geval ongepast zijn om te gaan dramatiseren.

Er is namelijk slechts één staat verantwoordelijk voor en dat is New Hampshire. Daar mogen volwassenen immers zonder gordel achter het stuur kruipen. In alle andere staten geldt de gordelplicht. Nu zou je kunnen denken dat wie geen gordel draagt en gewond raakt bij een ongeval, daar zelf voor verantwoordelijk is. Maar de Amerikaanse autoriteiten zien dat anders, zo schrijft de Duitse krant Die Welt.

AP

De Amerikaanse verkeersveiligheidsdienst (NHTSA) voert namelijk ook een crashtest uit waarbij een pop op de bestuurderszetel zit zonder gordel aan. Wanneer een vrouw van maximaal 1,52 meter en 50 kg achter het stuur zit - en alleen dan - kan ze een ernstig nekletsel oplopen bij een ongeval. Het veiligheidsrisico stelt zich dus alleen bij kleine vrouwen in New Hampshire.

BMW neemt de bewuste crashtest naar eigen zeggen zeer ernstig omdat de autofabrikant doorheen zijn geschiedenis steeds het hoogste veiligheidsniveau heeft nagestreefd. Daarom is BMW met een terugroepactie gestart.

Het probleem zou volgens de autobouwer nochtans eenvoudig op te lossen zijn door de software van de airbag van de wagen van een update te voorzien.