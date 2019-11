BMW gaat elektrische Mini's bouwen in China jv

29 november 2019

09u16

Bron: DPA/AFP 2 Autobedrijven De Duitse autobouwer BMW en zijn Chinese partner Great Wall Motor investeren samen zowat 650 miljoen euro in een nieuwe fabriek in China. De nieuwe generatie elektrische Mini's zal er van de band rollen.

De fabriek komt te staan in Zhangjiagang, in de oostelijke provincie Jiangsu. Ze zou tegen 2022 operationeel moeten zijn en krijgt een capaciteit van 160.000 auto's per jaar.

BMW kondigde de samenwerking met Great Wall in februari vorig jaar aan. Beide partners bezitten elk de helft in de joint venture.