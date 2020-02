BASF bouwt nieuwe batterijfabriek voor elektrische wagens in Duitsland jv

12 februari 2020

12u24

Bron: DPA/BELGA 0 Autobedrijven Chemiereus BASF gaat in Schwarzheide, in de oost-Duitse deelstaat Brandenburg, een nieuwe fabriek opstarten voor batterijmaterialen voor elektrische wagens. De fabriek zal producten uit een Finse BASF-fabriek verwerken, zo meldt het bedrijf.

De productie in beide fabrieken zou moeten starten in 2022. De vestiging in Schwarzheide zou bij aanvang jaarlijks materialen kunnen leveren voor circa 400.000 volledig elektrische voertuigen. Het zou gaan om een investering van zowat 500 miljoen euro, melden lokale media.



De plannen passen in de strategie van de Europese Commissie om de batterijproductie in de Europese Unie voor 3,2 miljard euro te laten subsidiëren door zeven lidstaten in een zogenaamde ‘batterij-alliantie’. België is een van die lidstaten.